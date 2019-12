Millise vankriga sõidutate teie oma pere pesamuna talvel?

Emmaljunga vankreid on Rootsi perefirmas toodetud juba 1925. aastast alates. Kõik eelmiste aastakümnete jooksul omandatud kogemused ja teadmised on aidanud täiuslikkuseni vormida kõige kauem tootmises olnud Duo Combi lapsevankreid. Need koosnevad ühele ja samale alusraamile kinnituvast beebi vankrikorvist ning juba pisut suuremale ja istuvale lapsele mõeldud istmeosast.

Veidi lähemalt nendest mõlemast

Duo Combi komplekti kuuluv vankrikorv on suur ja avar (magamisosa pikkus 80 cm ja laius 37 cm) ning sobib vastsündinud kuni umbes üheksa kuu vanusele lapsele. Tegelikult sobib see mõnusa lõunauinaku tegemiseks ka pisut vanematele lastele.

Emmaljunga Edge Duo Combi lapsevanker

Vankrikorv on ümbritsetud kahekordse soojustuse ja spetsiaalse tuulekaitsekangaga. Talviseks ajaks on korvil tõhusalt soojust hoidev Thermobase’i põhjaplaat, millesse on ehitatud ventilatsiooniavad – need kindlustavad hea õhuvahetuse ka palavate suveilmadega.

Vankrikorvi kaarvarjul on avatav ja sääsevõrguga varustatud tuulutusaken. Katuse ülaserva saab kinnitada komplektis oleva sääsevõrgu koos päikesekaitsmega (UV 50+). Mõlemad lahendused on ideaalsed palavateks suvepäevadeks. Vankrikorvil on ka kiikumisfunktsioon, nii et korvi põrandale pannes saab last kiigutades magama kussutada. Kokkuvõttes võib öelda, et Emmaljunga Duo Combi vankrikorvis on lapsel mõnus igal aastaajal ja iga ilmaga.

Emmaljunga Edge Duo Combi lapsevanker

Komplekti kuuluv istmeosa on mõeldud kasutamiseks lastele alates 6.–7. elukuust kuni kolmanda eluaastani. Iste kinnitub samale vankriraamile, kuid vankrikorviga võrreldes 15 cm madalamale. Istmeosa seljatuge saab fikseerida kolmele kõrgusele ja see pakub lapsele võimalust täislamavas asendis magada. Magamisosa pikkus on 90 cm. Magava lapse pead kaitseb kolmest küljest Safe Frame’i turvaraam, mis aktiveerub ainult täislamavas asendis.

Istmeosa on võimalik paigldada alusraamile kas seljaga või näoga sõidusuunas. Pikendatav kaarvari pakub lapsele kaitset päikese ja tuule eest. Komplekti kuulub ka istmeosale mõeldud jalakate.

Duo Combi vankrikomplektide puhul saate valida kahe vankriraami vahel:

1. Klassikalised vankriraamid nelja fikseeritud rattaga (valikus on kolm erinevat vankriraami), mis on väga pehme vedrustusega, millega on kergem liikuda ebatasastel teedel või näiteks metsarajal ja talvel lumistel teedel.

2. Duo S vankriraamid (valikus on kolm erinevat vankriraami) 360 kraadi pööravate esiratastega, mis on pisut jäigema vedrustusega, aga pakuvad samas paremat manööverdusvõimet kitsamates tingimustes. Pööravaid esirattaid on võimalik ka lukustada, et ebatasasel maastikul paremini toime tulla.

Emmaljunga Mondial de Luxe Duo Combi lapsevanker

Mondial De Luxe Duo Combi valikus on neli kangakombinatsiooni ja Edge Duo Combi valikus 13 kangakombinatsiooni. Kõigile neile on võimalik valida üks kuuest eelkirjeldatud vankriraamist. Selline lai valik võimaldab igaühel leida oma vajadustele ja soovidele vastav lapsevanker.