Kui paljud meist jõudsid koroona­kevadega oma keha käest lasta? Isegi kui netis pakuti mitmesuguseid online-tunde, muutus üha keerulisemaks täispikka joogatundi teha, sest keha oli “kinni”. Kus üks näeb takistust, leiab teine võimaluse — joogaõpetaja Toomas Õunap hakkas kodukontorites istujatele pakkuma pooletunniseid hommikujooga sette. Need said väga populaarseks — isegi nii, et hulk ettevõtjaid soovis neid oma töötajatele osta, sest need kasvatasid suutlikkust. Toomase puhul pole imestada, et ta teab, mida ettevõtted edukaks toimimiseks vajavad, tal on endal seljataga pikk ja võiks lausa öelda seiklusrikas ettevõtjakarjäär.