Lauakaaslasest hoovab energiat. Ja see pole mitte närviline vibreerimine, vaid rahulik nagu värske tuul, mis puhub kodulahelt. “Kohvi ma joon,” teatab valges pulloveris Helen suure tassitäie musta kohviga lauda istudes, “aga latte’st ma loobusin, kui hakkasin fitnessiga tegelema. Piimakohvis on nii palju ebavajalikke rasvu…” Ja asub pikalt­-laialt jutustama, mil moel reguleerib oma toiduportse lähtuvalt sellest, kas sel päeval on treening või ei ole. Pikad tumepruunid juuksed vehivad muretult ümber õhetavate põskede. Terasemalt vaadates aimub, et kiharad on hea juuksedisaineri käe alt tulnud.