Meeli (42) peab koos abikaasaga turismi­ettevõtet, mille peamised kliendid olid enne koroonaviirust välismaalased. Ta ütleb, et ärevaks ei tee mitte võimalus viirusega nakatuda, vaid kõikvõimalikud piirangud ja kaasmõjud, näiteks majanduslangus, laste võimalik distants­õppele üleminek ja pere üldine toimetulek. “Meie pere­ettevõtte käive kukkus nulli ja tuleviku­väljavaade on äärmiselt tume, sest inimesed on loobunud plaanide tegemisest. Mulle tundub, et nad ei oota enam midagi ega unista. Sest mis sa unistad reisimisest ja broneerid piletid, kui reisid ühe sõrme­nipsuga tühistatakse,” ütleb Meeli.