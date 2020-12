„Mina nimetan oma agentuuri tegevust teadlikult sündmusturunduseks,” on Aivar Kuusk konkreetne. „Sest üritus tähendab eesti keeles luhtunud katset midagi korraldada. Sa küll üritad, aga välja tuleb nagu alati. Sellepärast korraldame meie klientidele sündmusi, selliseid, mis jäävad meelde. Tõtt-öelda on vaid üks klient, päästeamet, kellele me teeme pidusid, kuna sündmus tähendab nende keeles olukorda, kus tuleb kiiresti sündmuskohale jõuda ja kedagi või midagi päästma hakata.”