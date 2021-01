Padel on spordiala, milles kombineeritakse mugavalt tennise, squash’i, sulgpalli ja rannatennise elemente. Padel sai alguse juba 1969. aastal Acapulcos, kui mehhiklane Enrique Corcuera ehitas oma koju kõige esimese padeliväljaku. Tegelikkuses hakkas mees ehitama koju tenniseväljakut, milleks aga nappis ruumi. Nii valmiski poole väiksem väljak, kus tennisehuviline Enrique oma sõpradega ilma probleemideta mängima hakkas. Corcuera pere ja sõprade jutu järgi ehitati väljaku otstesse aga seinad mitte mängu enda jaoks, vaid hoopis selleks, et vältida palli sattumist naabrite hoovi. Kiiresti aga selgus, et seinapõrke teinud palli löömine annab mängule palju põnevama ülesehituse. Nii otsustatigi loobuda pisikesel väljakul tennisest ja hakati looma täiesti uut reketispordiala.