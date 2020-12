Spordijalanõud jagunevad reeglina spordialade järgi. Harrastussportlasena uusi jalatseid valides on kõige olulisem teada, et kaks suurimat jalanõude gruppi on jooksu- ja treeningjalanõud. „Kuigi jooks on iseenesest ka treening, nõuab see spetsiifilisi jalatseid, mille idee on summutada põrutust. Tavaline treeningjalats seda ei paku ja seega ei sobi ka jooksmiseks,” räägib Rademari kategooriajuht Kert Olle.