Tervis Plussi peatoimetaja Heidit Kaio üleskutse: jaga oma tervenemise kogemusi ja aita sellega teisi!

Kui Sul või Sinu lähedasel on hindamatu kogemus võitlusest mõne ränga haigusega, oled maadelnud sõltuvushäire või vaimse tervise probleemiga, siis kirjuta sellest meile. Koos saame aidata teisi, kes samas olukorras on.

„Olen märganud, et inimesi aitab, kui nad saavad rääkida kellegagi või lugeda kellegi mõtteid, kel on nendega sarnane probleem. Ainuüksi mõistmine, et sinu ees ületamatuna tunduva murepuntraga maadleb ka teisi inimesi, on juba sammuke paremuse poole. Neid võib usaldada, sest nad teavad, mida Sa tunned või läbi elad. Ja mis peamine, kogemuslood võivad anda väärtuslikke nõuandeid hakkamasaamiseks,“ ütleb ajakirja Tervis Pluss peatoimetaja Heidit Kaio.