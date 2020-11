5 min. Hirm kaotada mõni oma lähedane pani looma liikumist “Pikema Sõpruse Päev” Tervis Pluss pixabay.com Nagu öeldakse, siis on elu liiga lühike selleks, et veeta seda väärtuslikku aega haige, vigase või teovõimetuna. Kahjuks on enamus 21. sajandi hädasid, mis mehi ja nende tervist kurnavad seotud elustiiliga: sööme, joome liiga palju, liigutame liiga vähe, kokkuvõtvalt hoolitseme enda eest liiga vähe. See lõppeb aga nüüd: algab igikestev Pikema Sõpruse Päev

“Mind hakkas hirmutama mõte, et ma võiksin kaotada mõne oma lähedase sõbra. Minu ümber on sõpruskond, keda ma tunnen piltlikult kogu oma elu. Senini on nad kõik elus ja terved, kuid selgus, et nagu mehed ikka, pole keegi liiga tihti käinud arsti juures ja tegelikult ei tea, mis olukord kehas valitseb. Siis tekkiski mõte minna ühiselt ja kontrollida üle kõik, mis võimalik. Sest teadmine on alati parem, eriti varajane teadmine ja probleemi avastamine,” räägib algatuse “Pikema Sõpruse Päev” looja ja eestvedaja, ettevõtja Rain Vääna

„Pikema Sõpruse Päev” on liikumine, mille eesmärk on panna mehed senisest rohkem hoolima iseenda ja sõprade tervise eest, et Eesti mehed tervikuna elaksid senisest kauem ja tervemana ning oleksid reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad ja vanaisad oma lastele ja lastelastele.

Eelmisel aastal võtsid 5 000 meest üle Eesti end kokku ja läksid vabatahtlikult arsti juurde oma tervist kontrollima - sellega on mullu käivitunud Pikema Sõpruse Päev kahtlusteta läbi aegade edukaim heategevuslik kodanikualgatus Eestis. See näitas, kui väga oli sellist meeste tervise hoidmisele ja edendamisele suunatud kampaaniat vaja. Nüüd tuleb sama võimsalt edasi liikuda ja tekitada arusaam, et pikemalt tervena elamine peaks olema meie igapäevase kultuuri osa.

Liiga vähe tervelt elatud eluaastaid

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juht dotsent Margus Punab juhib tähelepanu, et Eestis on meeste keskmine tervena elatud eluiga ainult 52,8 aastat. „Samal ajal on meeste keskmine eluiga Eestis 73,9 eluaastat, mis tähendab, et just enne 50. eluaastaid tehtud õiged tervist toetavad otsused võimaldavad elada elukaare teises pooles tervemalt ja täisväärtuslikumat elu. Seetõttu kutsuvad kliinikum ja haigekassa tervist kontrollima meesterahvad vanuses 40–49, et ennetada õigeaegselt võimalikke terviseprobleeme ning nende olemasolul alustada raviga nii kiiresti kui võimalik,” selgitas dr Punab.

Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on lisaks meeste terviseteadlikkuse tõstmisele oluline tulemuste põhjal koostada ka meeste soospetsiifilise terviseraport. „Lisaks meile juba teadaolevate terviseriskide levimuse välja selgitamisele soovime teada, millised on parimad meeste terviseuuringusse kaasamise teed ning kas need viisid on sobivad edasisteks sõeluuringute läbiviimiseks,” lausus Laane.

Igipõline murekolmik: naps, rasv ja liikumatus

Ühest küljest on positiivne, et oodatav eluiga pikeneb, samas teeb murelikuks, et kümnendi jooksul ei ole olulist muutust just tervena elatud aastate osas olnud. Olen varemgi viidanud statistika jõhkrale aususele ja ei saa nüüdki ilma.

Vääna ütleb, et Tervise Arengu Instituudi andmetel tarvitati 2019. aastal Eestis iga täiskasvanud inimese kohta 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Hinnanguliselt on kõikidest alkoholitarvitajatest kolmandik on liigtarvitajad, kelle seas ligi 60 000 inimest, kes on alkoholist sõltuvuses.

“Kui üldise fooni põhjal tundub, et alkoholi tarbimise vähendamine on suitsetamisest loobumise ja tasakaalustatud toitumise kõrval igati au sees, siis statistika järgi on ülekaalust saanud tänaseks suurem terviserisk kui alkoholist. Usun, et pea igaüks teist tunneb kedagi, kes on viimastel aastatel hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama oma toitumisele ja/või hakanud tegema tervisesporti, ehk isegi harjutab triatloniks? Kuid Eesti rahvastiku tervisekäitumise 2018. aasta uuringu andmetel on ülekaalulisi mehi Eestis 40% ja naisi 26%. Rasvunuid oli meeste seas 21%, seejuures on meeste hulgas rasvunute osa tõusnud kiiremini,” räägib Vääna.

Viimane aeg hakata oma ja enda sõprade tervise eest hoolt kandma. Homme on juba liiga hilja!

Oma vabatahtliku panuse, et Eesti mehed elaksid kauem ja tervemalt, annavad muusikud Silver Laas ja Danel Pandre, poliitik ja rahvamees Marko Pomerants, tipparst Arkadi Popov, ajakirjanik Andrei Titov, näitleja ja lavastaja Ain Mäeots, ettevõtja ja majandusanalüütik Peeter Koppel, ettevõtja Taivo Puuorg ning mitmed teised tuntud ja tunnustatud ühiskonnategelased.

Et novembriks ehk meeste tervise kuuks varakult valmistuda ootame kõiki Eesti mehi Narvast Kuressaareni ja Tallinnast Valgani juba täna end Tõeliseks Sõbraks registreerima. Kõik registreerujad hakkavad saama infot ja soovitusi, kuhu minna oma sõpradega koos tervist kontrollima ja kuidas Pikema Sõpruse Päeva üheskoos seikluslikult veeta.

