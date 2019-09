Kas ka sinul on vitamiin B12 puudus?

Kas olete tundud energiapuudust, millega kaasnevad meeleolumuutused ja väsimus? See võib olla üks tunnuseid, et vajate lisaks olulist vitamiini B12.

Vitamiin B12 (kobalamiin) on vesilahustuv vitamiin, mis aitab vähendada väsimust ja kurnatust, aitab kaasa normaalsele energiavahetusele, närvi- ja immuunsüsteemi talitlusele ning vere punaliblede moodustumisele.

Vitamiin B12 on üks olulisemaid vitamiine, millel on oluline roll tervise tagamisel – meie tervise nn multitalent. Vitamiin B12 osaleb aminohapete, rasvade ja süsivesikute ainevahetuse reguleerimises ning seeläbi on B12 abil tagatud organismis piisav energiatootmine. Selle vitamiini puudus tähendab ka energia vähenemist.

Vitamiin B12 aitab kaasa punaliblede tekkimisele, mis aitab leevendada väsimuse tundemärke ning ennetada aneemiat. Seda on vaja, et toota meeleolu reguleerivat serotoniini ja sünteesida närvikude ümbritsevat müeliini. Vitamiini B12 on seostatud näiteks mäluprobleemide ja ajukärbumise ennetamise kui ka tervete juuste, küünte ja nahaga.

Toiduainetest esineb B12 vitamiini näiteks maksas, lihas, piimatoodetes, koorikloomades, munades, juustus ja rasvases kalas.

Erilist tähelepanu peaksid vitamiini B12 piisavale omandamisele pöörama vanemad inimesed, sportlased, rasedad ja imetavad emad ning seedehaigusi põdevad inimesed.

Kuna B12 molekul on vitamiinidest üks suuremaid, on selle imendumine tabletist või kapslist raskendatud – imendub vaid väga väike osa.

