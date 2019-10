Kas teadsite, et soolestik on hea tervise alus?

Kas teadsite, et 70–80% immuunsüsteemist paikneb soolestikus? See võib tunduda kummaline, sest soolestikku on alati seostatud seedimisprotsessiga. Kuid soolestik ka kaitseb organismi alla neelatud toksiinide, viiruste ja patogeensete bakterite eest. Mitmekesine bakterikooslus ehk mikrobioom annab meile vastupidava ja hästi reguleeritud immuunsüsteemi.

Terve inimese organism sisaldab kümneid triljoneid mikroorganisme, rohkem kui 1000 eri liiki, millel on tähtis roll peaaegu kõigis keha süsteemides. Igal inimesel on ainulaadne soolestiku bakteriaalne koostis (sarnane sõrmejäljele), samas täidab igaühe mikrobioom samu füsioloogilisi funktsioone. Meie elustiili valikud – mida me sööme, kui palju ja kui hästi magame ning kui palju treenime – võivad muuta meie mikrobioomi koostist ja mõjutada tervislikku seisundit.

Viimase kümne aasta jooksul on suurenenud teadlikkus probiootikumide rollist tervise säilitamisel ja haiguste ennetamisel. On leitud seos inimese mikrobioomi ja erinevate haiguste vahel, nagu rasvumine, II tüüpi diabeet, ärritunud soole sündroom, kasvajad, hingamisteede haigused jne.

Tarbides juurvilju, hapendatud kapsast ja muud fermenteeritud toitu või jogurtit ja keefirit, saame häid baktereid, aga kahjuks ei sööda neid toite tänapäeval piisavalt ning seetõttu on suureks abiks toidulisandid. Probiootikumi kasutamine on tõhus viis oma soolestiku bakterikooslust mitmekesistada.

Eesti tootja Nordaid valmistab lastele ja täiskasvanutele probiootilisi tilkasid, millele on lisatud ka vitamiini D3.

Nordaidi probiootikumid lastele

Soolestiku mikrobioom areneb välja juba lapsepõlves ja see aitab kaasa lapse üldisele tervisele. Lactobacillus rhamnosus on imiku mikrobioomi loomulik koostisosa ja üks enim uuritud piimhappebakter maailmas. Antibiootikumide sage kasutamine või keisrilõikega sündinud laste piimaseguga toitmine võib bakteriaalset keskkonda negatiivselt mõjutada ning sellisel juhul oleks väga soovitatav kasutada piimhappebakteritega toidulisandit.

Nordaidi piimhappebakterid koos D-vitamiiniga lastele on mõeldud immuunsüsteemi tugevdamiseks, seedimise toetamiseks ja D3-vitamiini taseme tõstmiseks. Probi® Lactobacillus rhamnosus valiti tootesse seedetrakti kaitsvate ja immuunsust reguleerivate omaduste tõttu. Kliiniliste uuringutega on tõestatud, et Probi Rhamnosus 6594 kasutamine vähendab ülemiste hingamisteede põletike esinemist. Peale selle on tootel positiivne mõju seedesüsteemile, vähendades beebidel puhitusi ja koolikuid ning soodustades seedimist. Vitamiin D3 on vajalik lapse luude ja hammaste arenguks. Ühes annuses (viies tilgas) on 5 miljardit CFU Probi® Lactobacillus rhamnosu’st ja 400 IU D3-vitamiini.

Nordaidi probiootikumid täiskasvanutele

Nordaidi piimhappebakterid koos D-vitamiiniga täiskasvanutele on samuti mõeldud immuunsüsteemi tugevdamiseks, seedetrakti toetamiseks ning D3-vitamiini taseme tõstmiseks. Laste ja täiskasvanute toodetes on kasutatud erinevaid bakteritüvesid, sest nende mikrobioom on erinev. Toode sisaldab Probi® Lactobacillus paracasei’d, mis toetab immuunsüsteemi ja vähendab põletikke, aidates nii kaasa tervislikule eluviisile kõigil eluetappidel. Nordaidi tootes esineval bakteril Lactobacillus paracasei 13434 on kliiniliselt tõestatud immuunsüsteemi patogeenide sissetungi eest kaitsev toime. Ühes annuses (5 tilgas) on 5 miljardit CFU Probi® Lactobacillus paracasei’d ja 4000 IU D3-vitamiini.