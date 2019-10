Kui kurk on valus ja külmetus kallal

Valus kurk on tihti esimene märk sellest, et mingi viirus on tunginud inimese organismi ja tekitanud tuntava reaktsiooni. Nii loodus kui ka kaasaja sünteetilised katsetused on andnud hulga vahendeid, mida sellisel juhul tarvitada soovitatakse. Kuid aina rohkem on hakatud aru saama, et abi võib olla ka probiootikumidest. Seedetrakti mikrofloora on immuunsüsteemi oluline alustala mitte ainult soolestikus, vaid ka mujal organismis.

Viiruse kinnitumine organismi ja paljunemine tulenevad eelkõige sellest, et organismi immuunsüsteem ei ole piisavalt tugev, et sissetungijatele vastu seista. Immuunsüsteemi nõrgendavad eelkõige liigne pinge ja stress, vähene uni ja liikumine ning toitainevaene dieet. Kui elustiili muudatusi pole nii lihtne ette võtta või viirushaigused juba kimbutavad, siis on igal juhul oluline teada, et abivahendid viiruste vastu on olemas.

Kodumaine tootja Nordaid on koostöös Eesti teadlastega saanud valmis uue toote, mis on mõeldud just kurguvalu ja algava külmetushaiguse käes vaevlejatele. Tootel Boulardii + piimhappebakterid kurgule on ainulaadne koostis, mis aitab leevendada valusat kurku ja külmetushaiguse nähte. Toode sisaldab patenteeritud piimhappebakterite tüve Probi® Lactobacillus paracasei 13434, millel on kliiniliselt tõestatud immuunsüsteemi tugevdav ja põletikuvastane toime. Lactobacillus paracasei toetab immuunsüsteemi, et võidelda tõhusalt võimalike patogeenidega ja edendada esmajärgu kaitsemeetmeid sissetungivate patogeenide vastu. Koostises on ka mikroorganism Saccharomyces boulardii, mis tõhustab kaitset haigustekitajate vastu ja vähendab genotoksilisust. See koloniseerub neelu limaskestal, paljuneb ja surub alla põletikku tekitavad viirused või bakterid. Lisaks on sel oluline mõju soolestiku terve mikrofloora taastamisele ja erinevate bakterite tekitatud haigusnähtude leevendamisele.

Toode sisaldab ka kodumaist superõli astelpajust ja välismaist väekat taime kurkumit, mis aitavad viirusest kergemini üle saada. Mõlemad taimed on tuntud oma üldtugevdava ja põletikuvastase toime poolest.

Nordaidi toote Boulardii + piimhappebakterid kurgule soovituslik ühekordne annus (3 ml) sisaldab vähemalt 3 miljardit Lactobacillus paracasei bakterit ja 3 miljardit Saccharomyces boulardii mikroorganismi. Seda kogust võib päevas võtta mitu korda, olenevalt viirushaiguse tõsidusest ja kestusest.