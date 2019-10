Saskia Alusalu spikker: kuidas saavutada paremaid tulemusi

Kui tervisesport aitab kaasa kõigele eelnevale, siis tippsport erineb sellest oluliselt. “Tippsport kompab pidevalt võimete piire. Keha disainitakse selliseks nagu on konkreetse ala puhul kõige parem, mitte nagu oleks kõige parem tavalisele tervele inimesele.” Nii on kindel spetsiifika ka kiiruisutamise alal. “Näiteks kiiruisutajana sõidan pidevalt ühtepidi ringi. See tähendab, et selg ei ole enam sirge ja puusad ei ole enam otse. Inimesena saan aru, et see ei ole mulle kasulik.”

Profitasemel treenimine tähendab ühtlasi ka seda, et vigastused on kergemad tulema. “Mul on pidevalt kohti, mis annavad tunda, aga see ei tähenda, et ma ei teeks trenni. Tegelen treeningute kõrvalt mõne nõrga koha kaasaaitamisega ja teen seda, mis parasjagu võimalik.”