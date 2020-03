Vaata, kuidas Margit Härma uutest Chaga pulbritest immuunsust toetavaid supertoite teeb

Inimeste pilgud peatuvad üha enam supertoitudel, mis aitaksid vitamiinidest kesisel ajal immuunsussüsteemi turgutada. Toitumisel on kandev osa selles, et oleksime terved ja püsiksime elujõulised. Märtsis turule jõudnud uued Chaga Healthi pulbrid on Chaga tooteperekonna värsked superstaarid, millest valmistatud supertoidud annavad võimsa annuse lisatoonust.

Gurmee- ja metsaseente ekspert Margit Härma räägib, et on lapsepõlvest alates metsaseentega sina peal olnud, ent chaga ehk maakeeli must pässik on tema jaoks värske avastus. „See meie metsade superseen on tõeliselt tore leid! Kuigi tean kasvukohti, siis ise ma chaga't metsast ära tooma ei kipu,” nendib Härma ja lisab naljatledes: „Chaga kasvab kaskede tüvel – tavaliselt üsna kõrgel – ja kuigi mulle puu otsas ronida meeldib, siis puud mööda üles ronimiseks vajalikku jõudu ja nõtkust minus enam pole.”