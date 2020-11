6 min. Midagi peab muutuma ehk uus algus Kalev Spa spordiklubis Tervis Pluss Jaanika koos tiimikaaslaste ja treeneriga Foto: Meelis Meilbaum Mis võib juhtuda, kui hoolimata langevast motivatsioonist ja lisanduvatest kilodest siiski end kokku võtta ning 3–4 korda nädalas kogenud treenerite juhendamisel sisukat trenni tegema hakata?

Põhjuseid, miks suurest kasutegurist hoolimata mitte trenni minna, leiab alati. Eriti ajapuudusele viitavaid. “Tahan kasvõi mõnda sellist inimest inspireerida, kelle arvates on nende soovitud muutused, mis viivad kergema kaalu ja parema enesetundeni, juba ette läbi kukkunud. Passiivseid ja lisanduvate kilode ummikteele sattunud inimesi on tegelikult väga palju ning ma usun, et just sellise tavainimesena suudan kedagi innustada,” ütleb Jaanika Kivvit (36), kellele kaks aastat tagasi kaal 15 kilo väiksemat numbrit näitas. “Kui võtta nädala sees enda jaoks aega trennile keskenduda, saate energiat mitmekordselt tagasi ja jõuate nii ka rohkem asju ära tehtud.”

Kaalutõus pärast lapsehoolduspuhkust

Mõned kuud pärast lapsehoolduspuhkust tavapärasele tööle naastes pidas Jaanika lisanduvaid kilosid esialgu normaalseks, sest lapsega kodus olles liigutaski ta ennast rohkem kui istuva töö puhul, millele järgnes õhtul kodus diivanil lõõgastumine jäätise või krõpsude seltsis. “Alguses mõtlesingi, et mis see paar kilo siis ära ei ole, kuid lõpuks sai paarist kilost 15 kilo. Nii mõnedki inimesed küsisid, kas ma olen uuesti rasedaks jäänud. Tundus väga piinlik, et oled kellegi arvates rase, kuid tegelikult lihtsalt paksu kõhuga.”

Kaks nädalat õppimist ja avastamist

“Alguses oli raske motivatsiooni leida, sest tundsin ennast lisanduvate kilodega lõksu jäänuna. Võtsin õigel ajal vastu otsuse, et sellele tuleb lõpp teha ja suutsin ennast võimatuna näivast olukorrast välja murda. Otsustasin oktoobrist alates hakata 3–4 korda nädalas sisukat trenni tegema, kus treener näeb, mida ma teen, ning suunab ja juhendab. Varem käisin trennis pigem mõttega, et pingutan nii palju, kui jõuan, ja kui väsin, võtan kohe tempo maha ning puhkan. Viimast oli trennides rohkem kui harjutusi endid.”

Töö- ja pereelu iseloomu tõttu on Jaanikale ainumõeldav trenniaeg argipäevade hommikul või lõunal. Kalev Spa suureks plussiks lisaks kõigele muule on asukoht täpselt töö ja kodu vahepeal.

Mitmekülgsed treeningud

Kalev Spa spordiklubi valikust kõnetasid Jaanikat eelkõige ringtreening (kõht-selg-tuharad ja ülakeha trenn) ning vesiaeroobika erinevad stiilid, mida kombineerides ta neli korda nädalas sportimist alustas.

“Olin pärast esimest treeningut Tarmo Rattassepa juhendamisel väga üllatunud, isegi kergelt öeldes jahmunud. Varasemad kogemused jõusaali ringtreeningutes olid hoopis teistsugused, kus ainus mõte oli, et saaks siit juba minema. Kalev Spa spordiklubis kogesin midagi täiesti uut. Algaja treenija jaoks on see väga oluline, et treener on lisaks oma kompetentsile ka sõbralik ja hooliv – tunneb treeningute ajal huvi mu käekäigu ning enesetunde vastu. Minu tagasiside põhjal saame teha korrektuure, järeldusi ja muudatusi. Minu meelest ongi koostöö treeneriga kõige alus, mis võiks tuua inimesed spordisaalidesse!”

Vesiaeroobika kohta visalt levinud müüt saatis kuni esimese trennini ka Jaanikat. “Uskusin, et tegemist on kindlasti rahuliku ja väheintensiivse treeninguga, kuid see oli täiesti vale ettekujutus. Rütmikas ja kaasahaaravas AquaAerobicu treeningus tehakse erinevaid sammukombinatsioone vees ning kasutatakse erinevaid abivahendeid, nagu nuudlid, pallid ja hantlid, mis aitavad suurendada lihaskoormust ning arendada vastupidavust. Olin väga üllatunud vees toimuva treeningu intensiivsusest ja Kaja juhendamisel on äärmiselt mõnus trenni teha, tal jätkub alati häid motiveerivaid sõnu, mis parandavad trenni ajal soorituse kvaliteeti,” kirjeldab Jaanika.

Kõigele lisaks rikastasid Jaanika kogemust nii jõusaalis kui ka vesiaeroobika rühmatreeningus tekkinud ühtsed tiimid, kellega koos treenida ja oma kogemusi jagada. “See on nii suur privileeg ehk boonus treeningust saadavale naudingule. Nii erinevate taustadega inimesed ja võitlevad samade muredega – kuidas alustada? Minu kogemus ütleb, et tegelikult kõige raskem osa ongi trennisaali jõudmine.”

Body & Mind

Body & Mind treeningu jaoks on Kalev Spa spordiklubis lausa eraldi stuudio. Body & Mind treeningute alla kuuluvad erinevad joogastiilid, pilates ja teised trennid, mis toimuvad rahulikus tempos. Kalev Spa Body & Mind stuudios saab praktiseerida nii Ashtanga-Vinyasa joogat, PowerYogat, pilatest, Shindo venitusi, spetsiaalselt seljaprobleemide jaoks mõeldud seljajoogat ja väga erilist EnergyFlow tundi. Päeva alustame hommikujoogaga ja lõpetame õhtujoogaga. Body & Mind stiilis treeningud aitavad lisaks kehale turgutada ka vaimu!

Body & Mind tüüpi treeninguid on tegelikult aeg-ajalt vaja meile kõigile, kuna need aitavad pingeid maandada ja õpetavad lõdvestuma. Eelkõige sobivad need trennid inimestele, kes on väsinud, stressis ja kellel pole energiat intensiivsemateks treeninguteks. Samuti soovitaksin neid algajale treenijale, sest tunnid kulgevad rahulikus tempos ja õpetavad oma keha tunnetama.

Joogatreeningud annavad meile võimaluse aeg maha võtta, sügavalt hinge tõmmata ja endasse süüvida.

Meie kiires elutempos ja praegusel muutusterohkel ajal on see oluline oskus. Samas ei tasu alahinnata nende trennide tõhusust – regulaarselt joogat või pilatest praktiseerides on võimalik vabaneda seljavaludest, lihasepingetest, parandada rühti ja painduvust ning seeläbi saavutada toonuses ja heas vormis keha.

Igasugune sportimine üleüldse aitab stressiga võidelda, kuna trenni tehes vabanevad kehas endorfiinid ehk õnnehormoonid. Treenimine kiirendab ainevahetust, alandab vererõhku ja parandab une kvaliteeti – kõik see aitab parandada meie füüsilist tervist. Ja terves kehas terve vaim – ehk hea füüsiline vorm tõstab enesekindlust!