2 min.

VEBINAR | Hinnatud jooksutreener jagab soovitusi: kuidas saavutada parem jooksuvorm?

Teatavasti on kõige raskem teekond diivanilt koduukseni jõudmine. Edasi on vaid puhas rõõm. Seega saamaks üle justnimelt sellest kõige raskemast punktist ning tundmaks jooskmisest puhast naudingut, on jooksutipp Margus Pirksaare valmis jagama oma nippe.