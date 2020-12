Esmalt on oluline selgeks teha, et energiajook ja spordijook on kaks erinevat toodet. Kui energiajoogist otsitakse, nagu nimigi ütleb, lisaenergiat, siis spordijoogid on välja töötatud füüsiliselt aktiivsetele inimestele, et vältida vedelikupuudust ja taastada kiiresti organismi töövõime.