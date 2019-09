Neli nippi liigeste tervise heaks:

Aleksander (65) on aktiivne pensionär, kes ei väsi vaimustumast meie kodumaa ilust ja seninägematutest paikadest. Puhkepäevadel kasutab ta vaba aega Eesti eri paigus matkamiseks. Aleksandri tööd ei saa samuti istuvaks nimetada. Pensionil olles töötab ta hobi korras aednikuna. Töö on loominguline ja mitmekesine, kuid vajab liikumist.

Oma elus on Aleksander tegelenud võrkpalliga, kuid aktiivse spordikarjääri sundisid lõpetama vanusest tulenevad tervisehädad. Vormis aitab hoida parim sõber koer, keda tuleb koolitada ja iga ilmaga jalutada.

„Olen pärast aktiivse spordiga lõpparve tegemist veidi ülekaaluline ja seepärast valutavad põlved. Põlvevalust vabanemiseks olen proovinud palju mitmesuguseid geele ja salve,“ ütles Aleksander.

Mõni kuu tagasi avastas ta lähedase soovitusel Flexiseq geeli ja on tulemuste üle üllatunud – valud kadusid. „Olen geeli soovitanud nüüd omakorda tuttavatele ja sõpradele,“ märkis Aleksander lootes, et liigesevalud on unustatud ning ta võib jätkata matkamist ja jalutuskäike koeraga.