Stressi ja väsimuse vastu aitavad B-vitamiinid

Kas oled mõelnud, mida teha, kui oled stressis, väsimus kimbutab ja energiat on vähe? B-vitamiinide kompleks on üks võimalus, millega sellele vastu astuda.

Sa ei ole kindlasti ainuke ega väheste seas, kes tunneb tänapäeval, et stressi on tihti liiga palju. 21. sajand on stressisajand, kus pinge ja tempo üha kasvavad ning inimeste võime sellega toime tulla väheneb.

Pikaaegne stress, ärevus ja väsimus võtavad terviselt kõvasti lõivu. Ka moodsad toitumisharjumused ei soodusta keha loomulikku toimimist — kiirtoidust ei saa kätte piisaval hulgal mineraale ega vitamiine. Veel on tõsine probleem suurenenud suhkrutarbimine, mis vähendab mitme toitaine (k.a oluliste B-vitamiinide) imendumist toidust. Vitamiinide toidust omandamise võime väheneb ka vanusega.

B-vitamiinid aitavad

Stressi ja ärevust seostatakse põhjendatult B-vitamiinidega. Uuringud on näidanud, et B-vitamiinide toidulisandid võivad vähendada stressi mõju, väsimust ning ärevust. B-vitamiinidest sõltub meie närvisüsteemi, vaimse tervise, immuunsüsteemi ja lihaste heaolu.

Kuna B-vitamiinid on veeslahustuvad, siis organismis need ei talletu ja seega on väga oluline, et organism neid regulaarselt juurde saaks. B-vitamiinid imenduvad kergesti ja neid väljutatakse kiiresti, kui tegemist on kogusega, mis ületab raku või koe küllastustaseme. Seetõttu on isegi nende erakordselt suures koguses tarbimine organismile suhteliselt ohutu.

Erilist tähelepanu peaksid B-vitamiinide piisavale omandamisel pöörama vanemad inimesed, sportlased, rasedad ja imetavad emad ning seedehaigusi põdevad inimesed.

Uudne ja tõhus pihustatav vitamiin

Kodumaine ettevõte Nordaid on koostöös Eesti teadlastega töötanud välja B-kompleksi pihustatava vormi, mis imendub otse läbi suu limaskesta ning jõuab kohe vereringesse. Uuringud on näidanud, et suhu pihustatav vitamiin imendub kiiremini ja tõhusamini kui tableti või kapsli vormis toidulisandid. Nordaidi B-kompleksi pihus sisaldab kuut kõige olulisemat B-vitamiini.

Miks me vajame B-vitamiine?

B1-vitamiin ehk tiamiin

Seda vitamiini vajame südame ja lihaste igapäevatööks. B1-vitamiinil on oluline roll maomahla tekkeks. Veel on sel oluline roll DNA tekkeprotsessides. B1-vitamiini looduslikud allikad on päevalille seemned, pähklid, kaerahelbed, kartul, piimatooted, nisuidud, täisteraleib. B1-vitamiinipuudust võib rohkem esineda neil, kes joovad palju kohvi ning tarvitavad alkoholi.

B2-vitamiin ehk riboflaviin

B2-vitamiin toetab naha, küünte ja silmade tervist ning hoiab nägemise terava. Samuti aitab see tagada rasvade ja süsivesikute normaalse ainevahetuse, mis on vajalik nii närvisüsteemi, lihaste kui ka südamelihase normaalseks toimimiseks. Selle looduslikud allikad on maks, mandlid, pärm, juust, piim ja kaunviljad. Puudusele võivad viidata huulte ja suunurkade lõhed ning silmade valgustundlikkus.

B3-vitamiin ehk niatsiin

See vitamiin on vajalik eelkõige naha ja närvisüsteemi heaks toimimiseks. Samuti aitab see kehal toota kasvuhormooni. B3-vitamiinil on avastatud ka triglütseriidide ja kolesteroolisisaldust alandav toime. Selle puudus võib kaasa tuua nahahaiguse pellagra (kare nahk). Samuti osaleb see vitamiin nahakahjustuste taastumisprotsessides. Niatsiinipuudusele võivad viidata üldine väsimus, nahakahjustused ning seedeprobleemid. Toiduainetest sisaldavad seda vitamiini maapähklid, kala, maks, teraleib ja rohelised köögiviljad.

B5-vitamiin ehk pantoteenhape

B5-vitamiin tõstab organismi kaitsevõimet ja toetab immuunsüsteemi, suurendades seeläbi organismi vastupanuvõimet stressile. See tagab seedetrakti hea töö ning sel on antibiootikumide toksilist efekti vähendav toime. B5-vitamiin osaleb rakkude ehituses ning toetab nii närvisüsteemi head toimimist. Veel aitab see ära hoida kortsude teket ning kaitseb enneaegse vananemise eest. Toiduainetest sisaldavad seda vitamiini maks, rasvane kala, linnuliha ja maapähklid.

B6-vitamiin ehk püridoksiin

B6-vitamiin osaleb punaliblede tootmisprotsessis, aitab kaasa hapniku transpordile organismis, mis aitab omakorda tugevdada immuunsüsteemi, ning vähendab kurnatust ja väsimust. B6-vitamiinil on oluline roll hormonaalsüsteemi regulatsioonis, kuna ta aitab kaasa melatoniini, serotoniini ja dopamiini tootmisele. Kuna B6-vitamiin osaleb ka valkude ainevahetuses, siis on sportlastel seetõttu suurem B6-vitamiini vajadus. On leitud, et see vitamiin vähendab naistel premenstruaalsündroomi vaevusi. Toiduainetest sisaldavad seda vitamiini rasvane kala, pähklid, maks ja avokaado.

B12-vitamiin ehk kobalamiin

B12-vitamiinil on oluline roll rasvade, süsivesikute ja aminohapete ainevahetuses ning energia tekkeprotsessis. Ta aitab kehal vabaneda homotsüsteiinist ning seeläbi vabaneda jääkainetest. Kõrget homotsüsteiini taset peetakse mitme südamehaiguse riskifaktoriks. Kuna B12-vitamiin osaleb vere punaliblede valmimise protsessis, siis aitab ta vähendada aneemiat. Toiduainetest sisaldavad seda vitamiini maks, muna ja piimatooted, liha, linnuliha ning juust.