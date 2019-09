Laskesuusataja Regina Ojal on taskus oluline trump | Sisuturundus

Igal sportlasel on kasutusel oma raskekahurvägi, et saavutada parimaid tulemusi – sinna alla kuuluvad kindlasti tipptasemel treenerid ja kogenud masseerijad. Eesti laskesuusatajal Regina Ojal on tagataskus veel üks trump. Mis see on?

Regina ütleb, et on teadlikult pööranud tervislikule eluviisile tähelepanu alles viimasel paaril aastal. “Sport on olnud minu elu osaks noorest saati ning eks juba see loob aluse tervislikule eluviisile. Teadlikult olen hakanud tähelepanu pöörama aga viimase kahe aasta jooksul. Olen vaadanud üle unegraafiku, toidulaua, igapäevased tegevused ja treeninguvälised toimetused.” Kuigi Regina ei söönud varemgi väga ebatervislikult, vaatas ta nüüd suurema tähelepanuga üle vajalike mikro- ja makrotoitainete saadavuse ja vahekorra.

Selle eest, et Regina saaks kätte kõik vajalikud mikrotoitained, hoolitseb Lamberts Eesti meeskond. “Lambertsi peale osutus valik ennekõike seepärast, et kõik nende tooted on rangete farmatseutiliste standardite järgi toodetud ning professionaalid on need heaks kiitnud. Samuti on neil äärmiselt lai tootevalik, sisaldades mineraalaineid, aminohappeid ja vitamiine ning multikomplekse. Nii saan kõik vajaliku ühest kohast ja tean, et see on kvaliteetne,” kommenteerib Regina ning lisab, et peab väga oluliseks sedagi, et saab toidulisandeid valides erialast nõustamist. “Sportlasena otsin ikka perfektsust ning soovin olla kindel, et tehtud valikud on mulle kasulikud. Lambertsi meeskond seletab vajadusel üksipulgi lahti kõik, mis mulle arusaamatuks jääb, ning annab ka soovitusi vitamiinide, mineraalainete ja toidulisandite manustamise osas. Pealegi leian nende kodulehelt alati huvitavat ja kasulikku lugemist. Kõik ikka selleks, et aidata kaasa sportlike tulemuste paranemisele. Pean väga oluliseks, et teaksin ka ise, miks ja mida tarbin ning milleks on see kasulik.”

Praegu kasutab Regina vastavalt vajadusele ja treeninguperioodile päris palju vitamiine ning aminohappeid, mis toetavad tema tervist füüsiliselt raskel perioodil. “Multivitamiini- ja mineraalainete kompleks, mida tihti kasutan, on MultiGuard Sport. Teine hea leid Lambertsi toodete hulgast on MagAsorb magneesiumipulber, mis on magneesiumtsitraadi kujul. Mulle meeldib see meeletult, kuna see on mõnusa kerge tsitruse maitsega ning seda on lihtne manustada. Tõeline hitt! Veel kasutan D-, B- ja C-vitamiini. Need on vajalikud terve närvisüsteemi jaoks ja seedeelundkonna korrapäraseks toimimiseks. Pealegi aitavad kõik eelpool mainitud toitained kaasa immuunsüsteemi normaalsele toimimisele ning vähendavad kurnatust ja väsimust.”

Sportlasele omaselt kasutab Regina ka taastusjoogipulbreid, mis on samuti Lambertsi tootevalikus olemas. “Olen meeletult rahul Lambertsi All-in-One taastusjoogipulbriga, mis sisaldab kõrges kontsentratsioonis hargnenud ahelaga aminohappeid (BCAA) – need aitavad kiirendada taastumist ja vähendada lihasevalu. See on tõeline kullatükk pärast rasket treeningkoormust, kui keha vajab taastumiseks abi toidulisandite ning korraliku söögi kujul. Samuti tarbin vajadusel L-glutamiini, mis varustab lihast treeningu ajal energiaga ja kiirendab treeningujärgset taastumist. Seda leidub näiteks lihas ja kalas, kuid suure koormuse puhul võivad glutamiini varud organismis hoogsalt väheneda.”

Erakogu



Viimase aja põnevaim leid



Viimase aja põnevamaiks leiuks peab Regina aga granaatõuna kontsentraati. “See on granaatõuna ja punase viinamarja segu, mis sisaldab suurel hulgal tugevaid antioksüdante, mis kaitsevad keha ja aitavad toetada immuunsüsteemi.” Regina lisab seda tavaliselt mahlale ning tarbib söögi kõrvale. “Nüüd, kui sügis koputab salakavalate ilmadega uksele, saab sellest tootest minu kindel kaaslane kõikides laagrites ja reisidel.”

Lamberts Eesti valikust soovitab Regina tugevama immuunsüsteemi ja rohkema energia saamiseks tarbida A-Z multivitamiini kompleksi, mis varustab organismi kõigi olulisemate mikrotoitainetega, Imuno-Strength leedrimarja-kibuvitsa-mustsõstrakontsentraati, mis on hea abimees neile, kes soovivad immuunsüsteemi tugevdada ja energiavarusid täiendada, ning koensüüm Q10 kapsleid, mis sobivad sportlastele treeningu- ja võistlusperioodil, tõstes organismi vastupanuvõimet stressile ja haigustele ning toetades samal ajal igapäevaseid energiavarusid.

Erakogu

Peotäis toidulisandeid?



See aga ei tähenda, et Regina võtaks päevas justkui peotäite viisi toidulisandeid. “Kindlasti ei kasuta ma kõiki eelpool mainitud tooteid iga päev, vaid pigem vastavalt vajadusele ja treeninguperioodile. Intensiivsemal ajal on energiakulu suurem ning siis on vaja organismi rohkem toetada. Paljude toidulisandite manustamine toimub kuurina, mille vältel peaks toimuma piisav muutus ning seejärel ma mõnda aega seda lisandit ei tarbi. Samas on aga kindlad vitamiinid, näiteks D-vitamiin, mida proovin aasta ringi tarbida, ning C-vitamiingi on alati käepärast, kui peaksin tundma, et hakkan haigeks jääma või väsimus kipub ligi.”

Peale toidulisandite peab Regina väga tähtsaks ka treeningujärgset taastumist ja und. “Olen suur unekott! Ma proovin magada vähemalt seitse tundi, kuid üldiselt õnnestub mul saada kaheksa tundi ööund, millele lisandub päevane lõunauinak.” Regina peab kinni väga kindlast unerežiimist. See tähendab, et hiljemalt kell kümme on ta voodis. “Olen pigem hommikuinimene, kes eelistab õhtul varem magama minna ja hommikul vara ärgata. Üldiselt üritan ka lõuna ajal kahe trenni vahel uinaku teha, et hommikusest füüsilisest tegevusest puhata ning õhtuseks trenniks värske olla. Vahepeal olen enne magamaminekut kasutanud Lambertsi magneesiumikapsleid või -pulbrit, sest see tagab parema ning sügavama une, samuti toetab see närvi- ja lihasfunktsioone.”