Isiklik kogemus on õpetanud, et päris lahti tselluliidist ilmselt ei saa, küll aga aitab seda tõrjuda ja vähem nähtavaks muuta aktiivne trenn ning tervislik eluviis. Tundub üsnagi loogiline, et kui vähe liigutada, ebatervislikult toituda ning tarbida alkoholi ja/või suitsetada, on siledaid reisi palju tahta!