Kohtume Martini ja ­Maarjaga (31) Tallinna külje all Sakus. Nad kolisid siia, kui Maria (5) oli kahene ja Mateo (3) paarikuune. “Oleme mõlemad Elvast pärit ja Saku võlus meid oma Elva-­sarnasusega: pisike koht, tore kogukond, suur linn lähedal,” kiidab kaardi­lugeja Martin kodu­kohta. Nad kohtusid Maarjaga 13 aastat tagasi Elva ööklubis. Peatsel WRC autoralli maailma­­meistri­võistluste etapil saab Martin koos Otiga võtta mõõtu oma lapsepõlvekodu lähedal - Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel.

Kuna rallimehe päevad kodust eemal on tihedad, Maarja temaga kontakti saada ei proovigi, vaid ootab üldjuhul, millal mees ise helistab. “Kui Martin on ära, näitan talle sellist elu, mida tavaliselt näeb sotsiaalmeedias – saadan rõõmsatest lastest pilte ja videoid. Laste nutu, kaklemise ja lauaaluse koristamise jätan enda teada...”

Kuigi poolenisti kaugsuhtes on ka keerulisemaid hetki, on Martin kindel, et lapsed tulid õigel ajal. “Isegi rallidega on nad arvestanud. Jõudsin poja ja Maarja sünnitusmajast koju sõidutada ja poole tunni pärast startisime Otiga